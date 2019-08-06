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Başkan Aydar: "Asfaltsız mahalle kalmayacak"

Ceyhan Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşım sağlaması için başlattığı asfalt çalışmasına yenilerini ekledi.

06.08.2019 17:47 Başkan Aydar:
Ceyhan Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşım sağlaması için başlattığı asfalt çalışmasına yenilerini ekledi. Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhanlıları köstebek yuvasına dönen yollardan kurtaracaklarını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Ceyhan Belediyesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı. Ceyhan'da bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını yoğunlaştıran Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı sıcak asfalt çalışmasına Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde tüm hızıyla devam ediyor.

Ceyhan genelinde asfalt çalışmasını sürdürdüğünü belirten Başkan Aydar, yaptığı açıklamada, "Ceyhan Belediyesi olarak ekiplerimiz bu yaz sezonunda sıcaklara rağmen çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bilindiği gibi daha önce birçok mahallemizde asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sokakların yanı sıra caddelerde tam kaplama asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde altyapısı biten ve yeni yerleşim yerlerinin bütün yollarını program dahilinde asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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