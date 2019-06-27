27.06.2019 17:41
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Başkan Aydar, depremin sembolü Emircan'ı unutmadı

Başkan Aydar, depremin sembolü Emircan

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 27 Haziran 1998 Ceyhan Depremi'nde enkazın altından kurtarılan Emircan ile depremin yıldönümünde bir araya geldi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar , 27 Haziran 1998 Ceyhan Depremi'nde enkazın altından kurtarılan Emircan ile depremin yıldönümünde bir araya geldi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 1998 Depremi'nin 21'inci yıldönümünde, İnönü Bulvarı'ndaki Bahçeciler Apartmanı'nda babaannesi Atifet, annesi Hülya, yengesi Ayşe ve kuzeni Eray'ı kaybeden Emircan Erdoğan'ı makamında ağırladı. 14 aylıkken, 6 katlı apartmanın enkazından 9 saat sonra sağ olarak kurtarılan ve depremin sembol isimlerinden Emircan'a başsağlığı dileyen Başkan Aydar, her zaman yanında olacağını dile getirdi.

27 Haziran 1998 depreminin tarihe büyük bir acı olarak kazındığını belirten Başkan Aydar, "Yaşanan doğal afette ağır kayıplar vermenin üzüntüsünü yaşarken, Rabbim mucizelerde yaşattı. Emircan kardeşim onlardan biridir. Bugün sağlıklı bir şekilde karşımızda görmek, bir nebze de olsa yüreğimize su serpmektedir. Ben acısını paylaşıyor ve her zaman yanında olacağımı bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Emircan Erdoğan ise, "Başkanımızın misafirperver ve cana yakın olması beni duygulandırdı. Daha önce hiçbir başkandan böyle bir ilgi görmediğim ve beklemediğim için beni mutlu etti. Yakın alakasından dolayı Başkanımız Kadir Aydar'a canı gönülden teşekkür ederim" dedi. - ADANA
Kaynak: İHA
er , 27 haziran , ceyhan , kadir aydar , Güncel

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