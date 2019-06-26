26.06.2019 17:28
Haberler » Güncel » Haber

Başkan Aydar: "Halkın taleplerini önemsiyorum"

Başkan Aydar: "Halkın taleplerini önemsiyorum"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Eğitim Sen'in düzenlediği "Çilekli Spagetti" isimli tiyatro etkinliğine katıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar , Eğitim Sen 'in düzenlediği "Çilekli Spagetti" isimli tiyatro etkinliğine katıldı.

Ceyhan Belediyesi ile Eğitim-Sen'in iş birliğiyle Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde tiyatro etkinliği gerçekleştirdi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın katılımıyla 7'den 70'e her yaştan gelen vatandaşlar, sergilenen oyunu ilgiyle izledi.

Tiyatro gösterimini vatandaşlarla beraber izleyen Başkan Aydar, halkın taleplerini önemsediğini belirterek, "Hemşehrilerimin istekleri üzerine bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Bizde Ceyhan'da daha güzel etkinlikler düzenleyerek halkımızın her zaman yanında olacağız. Tiyatro gösterisinde emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA
Kaynak: İHA
kadir aydar , eğitim sen , ceyhan , tiyatro , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:36 Nasreddin Hoca göle maya çaldı
18:36 Şehit Candan, son yolculuğuna uğurlandı
18:35 TCDD'den Marmaray'daki arızaya ilişkin açıklama
18:35 Uyuşturucu kullanımı UTC ile belirlenecek
18:35 Akar - Apostolakis görüşmesi
18:35 Bakan Kasapoğlu, şampiyon voleybolcuları kabul etti
18:34 Özel çocuktan Başkan Geylani'ye ziyaret