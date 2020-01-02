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Başkan Aydar kreş için kendi evini yıktırdı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçeye yaptıracağı 5. kreş için kendi evini yıktırarak arsasını belediyeye tahsis etti.

02.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:56 Başkan Aydar kreş için kendi evini yıktırdı
Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçeye yaptıracağı 5. kreş için kendi evini yıktırarak arsasını belediyeye tahsis etti.

Aydemiroğlu Mahallesi'nde evin yıkımının ardından Ceyhan Belediyesi'nin 5. kreşinin yapımına başlanacak.

Ceyhan Belediyesi tarafından Namık Kemal Mahallesi'ne yapılan ilk kreşin ardından sırasıyla Belediye Evleri, , Konakoğlu mahallelerinde semt kreşlerinin temelleri atıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yaptığı açıklamada, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların iyi şartlarda iyi bir eğitim alması için bütün imkanlarımızı seferber ederek hizmet etmek durumundayız. Göreve geleli 8 ay oldu. Bu süre içinde Namık Kemal, Belediye Evleri, Burhaniye, Konakoğlu mahallelerimizde kreşler yaptık. 5. kreşimizi de Aydemiroğlu Mahallesi'nde yapacağız. Kreşin yapılması için mahallede uygun boş bir arsa yoktu. Bu nedenle kendi arsamızı belediyemize tahsis ettik. Bu kreşimiz diğer mahallelerimizde kreş yapılacağı zamana kadar Civantayak, Bota, Zübeyde Hanım mahallerimize de hizmet verecek" dedi. - ADANA

Kadir Aydar, Burhaniye, Ceyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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