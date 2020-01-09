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Başkan Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

09.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:23Başkan Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
Belediye Başkanı Abdulkadir , 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla doğru ve tarafsız bir şekilde hareket ederek fikirlerini özgürce paylaşmak için mücadele veren tüm emekçi gazetecilerin zor şartlarda çalıştığını ifade eden Başkan Aydın yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

"Gazetecilerin aldıkları bilgiyi hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmek gibi kutsal bir görevi vardır. Biz yerel yöneticiler olarak basınımızın doğru, tarafsız ve önyargısız haberlerini önemsiyor ve hizmetlerimizi halkımıza ulaştırmak ve halkımızın talep ile şikayetlerinin bize ulaşmasının yollarından biri olarak görüyoruz. Özellikle ilimizde, ilçemizde faaliyet gösteren yerel basının görüş, öneri ve eleştirileri bizlerin gelişimi açısından önemlidir. Bir kentin vicdanı, gözü, kulağı ve dili olan, kamu görevi yapan yerel medyanın abone, reklam gibi ekonomik desteklerle güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Horasan Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan basın yayın kuruluşlarımıza ve çalışanlarına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla; gece gündüz demeden çalışarak kamuoyunu bilgilendirmek için mücadele eden, tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." - ERZURUM

Horasan, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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