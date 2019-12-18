Haberler » Güncel » Başkan Aydın, Azdavay ilçesini ziyaret etti - Haber

Başkan Aydın, Azdavay ilçesini ziyaret etti

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Azdavay ilçesini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

18.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:12Başkan Aydın, Azdavay ilçesini ziyaret etti
MHP İl Başkanı Yüksel , ilçesini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, ilk olarak Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan'ı makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ardından MHP Azdavay İlçe Başkanı Akif Özdemir ile ilçe yönetimini de ziyaret eden Başkan Aydın, daha sonra ilçede bulunan sivil toplum kuruşlarıyla esnafları ziyaret etti. Vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının istek ve taleplerini dinleyen Başkan Aydın, "Azdavay ilçemizde işadamlarımızı, Azdavay esnafımızı ve Taşıyıcılar Kooperatifimizi ziyaret ettik. İlgilerine ve misafirperverliklerine çok teşekkür ederim. Bütün Azdavay halkına teşekkür ediyorum. Ama müşahede ettiğim bir konuyu da tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim. Azdavay huzur istiyoruz diyor. Herkes bunu dikkate almalı, bizde söz verdik. Siz huzurlu olana kadar biz, sizleri ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu, Azdavay, Aydın, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:31 Halının sultanları "Hereke" markasına sahip çıkıyor (1) - Haber
11:31 Uzmanından ailelere siber suçlar uyarısı... Çocuklarınızın telefonlarını, girdikleri... - Haber
11:30 Televizyon Tarihinin En Büyük "Skandal"larından Biri Beyaz Perdeye Taşındı - Haber
11:30 HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün - Haber
11:25 Çocuklarının hayatını bile hiçe sayıyorlar - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
18.12.2019 11:31:33