Başkan Aydın, Başkan Uzuner'e Sahip Çıktı

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, İnebolu'da düzenlenen halk toplantısında partililerle bir araya geldi."Biz, milletimize olan hizmeti ibadet olarak kabul ediyoruz" diyen MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "Biz milletimize bila bedel hizmet ediyoruz. İnebolu Belediye Başkanımız Engin Uzuner'in hizmetlerinden rahatsız oluyorlar. Onların hizmet gibi bir derdi yok ya. Onlar farklı şeylerin peyinde. Bunu siz biliyorsunuz. Dolayısıyla biz hizmet etmeye, hizmet sözü vermeye devam edeceğiz. Biz biliyoruz ki Engin Uzuner İnebolu'da sizin gönüllerinize girdi zaten. Bizim için önemli olan bu. Parayla, paketle İnebolu'nun gönlüne giremezsin. İnebolu halkını deli mi zannediyorsunuz siz? Parayla, paketle oy alacaksınız ha? Size yazıklar olsun. Bu nasıl iş, nasıl ahlaksızlıktır. Evlere götüreceksin 1500'er lira para dağıtacaksın. Sen bulunduğun siyasi partiye yakışmıyorsun bilader ya. Sayın Recep Tayyip Erdoğan seni duysa bu yaptıklarını, seni bir saniye tutmaz, tutmaz. Sayın Cumhurbaşkanının Türk Milleti, Türk Devleti için yaptıklarını burada ucuz işlerle heba ediyorsunuz, heba" dedi."MHP, sadece millete hizmet için var, para paket için bizde yok"MHP'nin sadece millete hizmet için var olduğunu, para paket gibi işlerle işinin olmadığını söyleyen İl Başkan Aydın, "İnebolu'da uyarmama rağmen, özellikle ziyaret ettim sayın kaymakamı. Dedim ki bak Sayın Kaymakam, Kastamonu'da Vali Bey, burada da sen devletsin. Karışma bu işlere dedim, karışma. Laf dinlemiyorlar ki, laf dinlemiyor. Sen devletin memurusun. Sen devletin kaymakamısın. Bırakın siyasetçiler topluma kendisini anlarsın, toplumda kimi tercih edecekse onu tercih etsin. Ama sen devletin gücünü kullanarak ilçe seçim kurulunda başka şeyler yapıyorsun. Resmi dairelerde başka şeyler yapıyorsun. Uyardım, bak söyledim de ben sana, bak devam ederse gelirim İnebolu meydanına seni aleme ibret için her şeyi anlatırım dedim ben sana. Yok, başkanım ben karışmıyorum, kendi işime bakıyorum dedi. Kaymakamlıktan başka her işi yapıyorsun sen ya. Sana ne bundan. ya Kaymakamlık yap, ya da istifa et Adalet ve Kalkınma Partisinin ilçe başkanı ol. Kusura bakmayın ama bunu böyle söyleyeceğim Kaymakamın yediği herzeye bakın şimdi. Bir yerde nikah kıymadan önce oturuyor. Ne yaparsak yapalım kazanıyor galiba adam diyor. Adam da senin kullandığın tabirle adam değil. Engin Uzuner adam oğlu adam. Önünü alamayacak herhalde kazanacak diyor. Ama size söz diyor, Onun 1 Nisan'dan itibaren burnundan fitil fitil getireceğim, çalıştırmam diyor. Sen kafayı mı yedin, kafayı Sayın Kaymakam? İşine bak, işine. İl Başkanı Yüksel Aydın olarak ben buradayım. Eski devir yok artık diyorum anlamıyor musunuz siz ya? Milliyetçi Hareket Partililer, Belediye Başkan Adayları ve Belediye Başkanları sadece ve sadece milletine hizmet için var, hizmet için. Para, Paket, öte ki, beri ki yok bizde yok. Bunu tedavülden kaldırdık biz. O zihniyet bitti" diye konuştu.Aydın, şöyle konuştu: "Özel İdarenin Genel Sekreteri bana cevap vermiyor da, ihaleleri şeffaf yapıyorum ben diyor. Ben öyle bir şey demedim ki sana Zafer Karahasan. Tabi kitabına uyduruyorsunuz ihaleleri o kolay. İmkanlar elinizde. Ben sana dedim ki Zafer Karahasan, 21B ile verdiğin ihaleler, son 5 yılda. Üç tane firmaya veriyorsun. Bunları sen biliyorsun. Üç teklifle geliyor ya. Bu 21B ile verdiğin kaç tane ihale var. Bu üç şirketten başka bu ihalelere girebilen var mı? veya başka şirkette teklif verdimi? Ben sana bunu soruyorum Zafer Karahasan, niye yanıltıyorsun milleti? Sen buna cevap ver. Senden istediğim bu. Birde zincirci abi dedim, zincirci. Hepiniz tanırsınız bu zincirciyi. Ankara yolunu kapatmış boydan boya. Tahsin Babaş'la işi uydurmuşlar, özel imarlar, özel bilmem neler. Tarım İl Müdürü, bu soruda sana. Sayın Valime de söylüyorum. Bu Koru Köyü mıntıkasında bir iş adamı abi tarım arazisini toplamış yolun kenarındaki. Hafriyatı da yığmış. Fakat Tarım İl Müdürlüğünde hala bura tarım arazisi. Şimdi oranın 1 kilometre ilerisine gidiyorsunuz bundan 1,5-2 yıl önce Ethem Baki diye bir iş adamı o da sanayi de. O da aynı şeyi yapmış. Bırak adama onu yapmayı 200-300 bin lira cezayı kesmiş, adam doldurduğu tonlarca toprağı kaldırdı. Peki, şimdi soru şu. Tarım İl Müdürü 1. sorum sana. Burası tarım arazisi olmaktan çıkarıldı mı, çıkarılmadı mı? Eğer çıkarılmadıysa yarın da itibaren o cezayı kesmezsen. Tonlarca yığmış, yığmaya da devam ediyor. O hafriyatı taşıttırmazsan aha da sen de topun içine girdin demektir. Sayın Valime de arz ediyorum bunları." - KASTAMONU