Haberler » Yaşam » Haber

Başkan Aydın'dan 3 mahalleye doğalgaz müjdesi

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yolören, Çeltikçi ve Karasıl mahallelerine doğalgaz getirileceği müjdesini verdi.

20.09.2019 14:03Başkan Aydın'dan 3 mahalleye doğalgaz müjdesi
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yolören, Çeltikçi ve Karasıl mahallelerine doğalgaz getirileceği müjdesini verdi. Aydın, İNGAZ'ın çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacağını ve yıl sonunda bu mahallelerde oturanların doğalgaza kavuşacağını söyledi.

Belediye Başkanı Davut Aydın, İNGAZ nezdinde yaptıkları teşebbüslerden olumlu netice aldıklarını belirterek, "Bu çalışma 3 mahallemizle sınırlı kalmayacak. İlerleyen dönemlerde Çardakköy, Koyunhisar ve Marmaracık mahallelerinde de benzer çalışma yapılacak. Bu mahallelerimiz de doğalgaza kavuşacak" dedi.

İNGAZ Bölge Müdürü Yavuz Seneman da yaptığı açıklamada, Yolören, Çeltikçi ve Karasıl mahallelerinde ilk kazmanın önümüzdeki hafta vurulacağını söyledi. Seneman, yıl sonuna kadar bu 3 mahallede doğalgaz çalışmalarını tamamlamayı ve bin aboneye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. - BURSA

Davut Aydın, Çeltikçi, Aydın, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
15:18 Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluşuyor
14:58 Haliliye'de ihtiyaç sahibi aileler için 'market' açılacak
14:35 Şanlıurfa'da gaziler yemekte buluştu
14:03 Başkan Aydın'dan 3 mahalleye doğalgaz müjdesi
13:47 Gölpazarı'nda gaziler unutulmadı
13:43 Başkan Şahin'den kadınlara aşure ikramı
13:42 Bilecik Adliyesi'nden aşure ikramı