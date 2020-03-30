Başkan Aydın'dan ailelere mesaj

Korona virüsü tedbirleri kapsamında evinde kalarak çocukları ve ailesiyle vakit geçiren Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ailelere ve topluma seslendi.Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Dünyada ve ülkemizde hızla yayınlan korona virüse karşı lütfen kurallara uyalım. Evde vakit geçirerek virüsün yayılmasını engelleyelim. Ailemize ayırdığımız bu sürede çocuklarımızın mutluluğu ile dinlenip enerji toplamalıyız. Bir toplumda çocuklar mutlu olursa herkes mutlu olur" diye konuştu.Evde kalan Belediye Başkanı Aydın, "Bende Korona virüsü tedbirleri kapsamında evimde kalarak kızlarımla mangala gibi eğlenceli oyunlar oynayarak ailemle daha fazla bir arada kalıyorum. Sağlıklı kalmak için üzerimize düşen sorumluluğu hepimiz lütfen yerine getirelim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA