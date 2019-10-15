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Başkan Aydın'dan çiftçi kadınlara sürpriz ziyaret

Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle tarlada çalışan kadınları ziyaret etti.

15.10.2019 14:05Başkan Aydın'dan çiftçi kadınlara sürpriz ziyaret
Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle tarlada çalışan kadınları ziyaret etti.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle Yenişehir'de tarlada çalışan kadınlara sürpriz yaparak onları ziyaret eden Başkan Davut Aydın, kadınların gününü kutlayarak onlarla sohbet etti.

Ziyarette konuşan Başkan Davut Aydın, "Hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretimde de büyük emekleri bulunan, tarım şehri ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkıları olan üretken tüm kadınlarımızın 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' kutlu olsun" diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanını tarlada görünce şaşıran çiftçi kadınlar ise Davut Aydın'a teşekkürlerini ilettiler. - BURSA

Davut Aydın, Yenişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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