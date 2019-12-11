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Başkan Aydın'dan 'duvara bantlanmış muz' eserine gönderme

BURSA Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, performans sanatçısı David Datuna'nın, dünya çapında gündem olan ve 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muz' eserini kameralar önünde yemesine, biber paylaşımıyla gönderme yaptı.

11.12.2019 23:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:26Başkan Aydın'dan 'duvara bantlanmış muz' eserine gönderme

BURSA Belediye Başkanı Davut Aydın, performans sanatçısı David Datuna'nın, dünya çapında gündem olan ve 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muz' eserini kameralar önünde yemesine, biber paylaşımıyla gönderme yaptı. Başkan Aydın, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla "Yenişehir biberi acı olur, toprağı bereketli olur, sanat eseri dediğin böyle olur" ifadelerini kullandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçesinde yetiştirilen piperin katilesini, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantla yapıştırdığı ve 120 bin dolara sattığı 'duvara bantlanmış muz' eserinine gönderme yaparak gündeme getirdi. başkan Aydın, Yenişehir'de sivri, sarısivri, dolma, çarliston olmak üzere çok çeşitli biberlerin yetiştiğini ve başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, "Çiftçimizin alın teriyle üretilen biber çeşitlerimiz Yenişehir Biberi adıyla Avrupa'da nam salmıştır. Bir muza 120 bin dolar veriliyor, bizim biberimize ise paha biçilemez. Yenişehir biberi acı olur, toprağı bereketli olur, sanat eseri dediğin böyle olur. Biberimize dikkat çekmek için bu paylaşımı yaptım ve oldukça dikkat çekti" diye konuştu.



Davut Aydın, Yenişehir, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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