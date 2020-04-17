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Başkan Aydın ev ev dolaşarak maske dağıttı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.

17.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:05
Başkan Aydın ev ev dolaşarak maske dağıttı
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.

Kapı kapı dolaşarak vatandaşlara maske dağıtan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Yenişehir'de hiçbir ev maskesiz kalmayacak diyerek yola çıktık. Sinanpaşa Külliyemizde ürettiğimiz maskelerimizi ev ev gezerek dağıtımına başladık. Korona virüsü ile mücadelemizde bugüne kadar ilçemizdeki pazar alanlarında alışveriş yapan vatandaşlarımıza ve esnafımıza, kamu binalarına, servislere, fırınlara, marketlere, ilçe başkanlarıma, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize ve basın mensuplarına toplam 84 bin adet ücretsiz maske dağıtımında bulunduk. Siz evde kalın, biz sizin için, hepimizin sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Davut Aydın, Sinanpaşa, Yenişehir, Güncel
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