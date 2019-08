Başkan Aydın her hafta bir köye giderek dertleri dinliyor

Başkan Aydın her hafta bir köye giderek dertleri dinliyorBURSA - Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, her hafta ilçeye bağlı bir köyde vatandaşlarla bir araya gelerek onların dertlerini dinliyor. Her Hafta değişik bir köyde vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Davut Aydın, "Sizin fikirleriniz bizim için çok mühim. Aklınıza gelen, gördüğünüz, istediğiniz şeyleri bizlere aktarın" dedi.Hayriye köyünde vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Davut Aydın, "Her hafta köy gezilerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet etmek istiyoruz. Seçimden önce nasıl geldiysek seçimden sonra da buradayız. Her zaman yanınızdayız. Elimizden gelen hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Sizlerin fikirleri önemli. Sadece kendi köyünüz, mahalleniz için değil, Yenişehir'de olmasını istediğiniz ne varsa lütfen bize anlatın" diye konuştu.