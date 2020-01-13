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Başkan Aydın, MHP'nin Ankara'daki toplantısına katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları ortak toplantısına MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın'da katıldı.

13.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:26Başkan Aydın, MHP'nin Ankara'daki toplantısına katıldı
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları ortak toplantısına MHP İl Başkanı Yüksel 'da katıldı.

'da bir otelde düzenlenen ortak toplantı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirildi. MHP yönetiminin 2020 yılı stratejisini belirlemek üzere düzenlediği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomik gelişmeler ve dış politika konularının ele alındı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, akademisyenlerin de Libya'dan İran'a, Doğu Akdeniz'den Suriye'ye kadar çeşitli alanlarda dış politika konusunda görüşlerini aktardı.

Ankara'da iki gün boyunca gerçekleştirilen toplantıya MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın'da katıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Ankara, Aydın, MHP, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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