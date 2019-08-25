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Başkan Aydın, MİEM'i ziyaret etti

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Mahalli İdareler Eğitim Merkezini (MİEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

25.08.2019 17:13 Başkan Aydın, MİEM'i ziyaret etti
MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Mahalli İdareler Eğitim Merkezini (MİEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Mahalli İdareler Eğitim Merkezinde (MİEM) incelemelerde bulundu. MİEM binasını gezen Başkan Aydın, ayrıca görevlilerden son durum hakkında bilgilerde aldı. Başkan Aydın, konu hakkında 27 Ağustos Salı günü MİEM binasının bulunduğu alanda basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Başkan Aydın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti: "Ah be MİEM. Kastamonu, sana hainlik yapan kimse hesap verecek. Yazık vallahi yazık. Bu manzara karşısında devlete karşı vicdan azabı çekmeyene ne denir bilmiyorum" - KASTAMONU

Kastamonu, Aydın, MHP, Politika

Kaynak: İHA

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