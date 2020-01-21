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Başkan Aydın muhtarlarla buluştu

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 3. muhtarlar toplantısında 71 muhtarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

21.01.2020 22:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:26Başkan Aydın muhtarlarla buluştu
Belediye Başkanı Davut Aydın, 3. muhtarlar toplantısında 71 muhtarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Davut Aydın, başkan yardımcıları, muhtarlar ve belediye daire amirleri katıldı. Aydın, "Yıldırım, Süleymaniye, Kirazlıyayla, Reşadiye, Kavaklı, Dereköy ve Karaköy Mahallelerimizin su sorununun çözüme kavuşmasında başta emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve BUSKİ personellerimize teşekkür ediyorum. İlçemizin kırsal ve merkez mahallelerinde ihtiyaçları listeleyerek üzerimize düşen görevleri yerine getirileceğiz. Aynı zamanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de görüşülerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacak. Geleceğimiz Yenişehir'i birlikte inşa edeceğiz" dedi. - BURSA

Aydın Yıldırım, Davut Aydın, Yenişehir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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