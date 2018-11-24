Başkan Aydın, Öğrencilerle Deneme Sınavına Girdi

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:31



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:31

Üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine maddi ve manevi destekte bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçedeki öğrencilerin kendilerini değerlendirmesine imkan sağlayan Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavlarına öğrencilerle birlikte girdi.Öğrencilere ayrı bir önem veren, eğitim konusunda her alanda destek sağlayan Başkan Remzi Aydın, lise son sınıf öğrencilerini üniversiteye hazırlayan soru bankası kitapçıklarının dağıtımını gerçekleştirmişti.Kitap dağıtımları tamamlanan ilçe genelindeki lise son sınıf öğrencilerine Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavları yapılmaya başlandı.Sınavların yapıldığı okullardan biri olan Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi'ndeki sınava Başkan Remzi Aydın da katıldı.Resmi sınav sisteminin şartları altında ve yeni sınav sisteminde çıkabilecek sorulardan oluşan deneme sınavında, öğrencilerin hem psikolojik hem de bilgi olarak sınava hazırlanmaları amaçlanıyor.Başkan aydın da sınava girdiEyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da deneme sınavına katılan öğrencilere moral ve motivasyon olması açısından onlarla beraber sınava girdi.Başkan Aydın sınavın sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Benim için aslında değişik bir deneyim oldu. 30 yıl sonra tekrar üniversite sınavına girdiğimi hissettim. Sene başında öğrenci kardeşlerimize soru kitapçıklarını dağıtırken bende kendimin deneme sınavına gireceğimi söylemiştim.Sınavda yer yer zorlandığım sorular oldu. Sorulardan birinde yanlış vardı. O soruya da itiraz ettim. İtirazın sonucunu da bekleyeceğiz. Bazı bilgilerimin zaman içerisinde unutulduğunu fark ettim ama genel anlamda, Türkçe ve dil sorularında çok başarılı olduğumu zannediyorum ama sınav sonucunu göreceğiz.Esas itibari ile arkadaşlarımıza moral olsun diye katıldım. Moral ve motivasyon anlamında arkadaşlarımıza katkı sağladıysam ne mutlu bana diye düşünüyorum. Bütün kardeşlerime girecekleri Üniversite sınavında başarılar diliyorum."Yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlandıProje kapsamında ilçe genelinde 16 okuldaki lise son sınıf öğrencilerine toplamda 4 bin adet Türkçe ve Temel Matematik test kitabı dağıtıldı.Test kitapları içerisinde yeni tarz sorular, planlanmış üniteler, 1. ve 2. seviye testler, genel testler ve bilgi, ipucu, söz ve hikayeler yer alıyor.Soru kitapları, eğitmenler tarafından ÖSYM'nin yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlandı. Yapılan deneme sınavları yeni sınav sistemine uygun olarak yapılıyor. - İSTANBUL