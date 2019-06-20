20.06.2019 14:09
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Başkan Aydın, Rektör Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Başkan Aydın, Rektör Topal

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Kastamonuİl Başkanı YükselAydın,Kastamonu Üniversitesirektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr.Ahmet HamdiTopal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Aydın, "Milliyetçi Hareket PartisiKastamonu İl Başkanlığı olarak Kastamonu Üniversitesi yeni Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal beyefendiye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni görevinde başarılar dileriz" dedi. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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