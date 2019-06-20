Başkan Aydın, Rektör Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

MHP Kastamonu
İl Başkanı YükselAydın
,Kastamonu Üniversitesi
rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr.Ahmet Hamdi
Topal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Başkan Aydın, "Milliyetçi Hareket Partisi
Kastamonu İl Başkanlığı olarak Kastamonu Üniversitesi yeni Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal beyefendiye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni görevinde başarılar dileriz" dedi. - KASTAMONU