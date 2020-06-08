Başkan Aydıner, Bayrampaşalılarla buluştu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, normalleşme süreciyle birlikte hafta sonu parklarda ve yeşil alanlarda güzel havanın tadını çıkaran çocuklar, gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek uzun uzun sohbet etti.

Başkan Aydıner, Bayrampaşalılarla buluştu
08.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:06
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, normalleşme süreciyle birlikte hafta sonu parklarda ve yeşil alanlarda güzel havanın tadını çıkaran çocuklar, gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek uzun uzun sohbet etti.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda Bayrampaşalılar güzel havanın tadını çıkardı. Parklara ve yeşil alanlara akın eden çocuklar, gençler ve vatandaşlarla bir araya gelen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, uzun uzun sohbet etti. Aydıner, esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

"Güzel günler bizi bekliyor"

Maske, mesafe ve temizlik kuralının önemine vurgu yapan Başkan Atila Aydıner, "Normalleşme süreciyle birlikte hafta sonu uygulanan kısıtlamalar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı. Biz de eski günlerdeki gibi, sevgili çocuklarımız, değerli gençlerimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz ile yeniden bir araya geldik ve esnafımızı ziyaret ettik. Onlarla uzun uzun sohbet ederek hasret giderdik. Virüsü kontrol altına alma noktasında çok büyük mesafe katetmiş olsak da salgın hayatımızdaki etkisini sürdürüyor. O nedenle tedbiri elden bırakmadan kontrollü olarak normal hayatımıza devam edelim. Yeni dönemde, maske-mesafe-temizlik kelimelerini aklımızdan çıkarmayalım. Bu 3 kurala uyarak diğer insanlara örnek olan değerli komşularımıza teşekkür ediyorum. Güzel günler bizi bekliyor, birlikte yaşıyoruz, birlikte başaracağız inşallah" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Atila Aydıner, Koronavirüs, Bayrampaşa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ali Babacan’ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı Haber
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Salgın sürecinde Türkiye’de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek Haber
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Süleyman Soylu’nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı Haber
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Haberler››Güncel››Başkan Aydıner, Bayrampaşalılarla buluştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:03: Irak'ta Tuzhurmatu'ya bağlı Türkmen köyü Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Haber 12:01: Başkan Aydıner, Bayrampaşalılarla buluştu - Haber 12:01: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor - Haber 12:01: İki kişinin balkondan atlayarak ölümü - Haber 11:59: Osmanlı'nın en seçkin eserlerinden İshak Paşa Sarayı ziyarete açıldı - Haber 10:58: Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? - Haberler 10:55: Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı - Haber 10:34: Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor - Magazin 10:19: 2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü - Haber 09:31: Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı - Haberler