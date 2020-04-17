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Başkan Aydıner'den zabıtaya moral ziyareti

Başkan Atila Aydıner, koronavirüs salgını sürecinde çalışmak zorunda olan zabıta ekibine moral ziyaretinde bulundu.

17.04.2020 08:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:52
Başkan Aydıner'den zabıtaya moral ziyareti

Sağlık çalışanlarının, temizlik işçilerinin, dezenfekte ekibinin ve zabıtanın bu süreçte canla başla çalıştığını belirten Başkan Aydıner, "Virüsle mücadeledeki özverili çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Ellerimizi ve gönüllerimizi birleştirerek sizlerle birlikte başaracağız." dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, koronavirüs salgını ile mücadelede aktif görev alan zabıta ekibine moral ziyaretinde bulundu. Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Dilber Sarıtaş ve personel tarafından alkışlarla karşılanan Başkan Aydıner, "Esas alkışı sizler hak ediyorsunuz. Sağlık çalışanlarımız, dezenfekte ekibimiz, temizlik işçilerimiz, çağrı merkezi personelimiz ve sizler bu zorlu süreçte canla başla çalışıyorsunuz. Üstün performansınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Ellerimizi ve gönüllerimizi birleştirerek sizlerle birlikte başaracağız. Kurallara uyarak evlerinde kalan ve böylece bizlere yardımcı olan kıymetli komşularımıza da şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında, Başkan Aydıner'in ve zabıta personelinin sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri ve maske taktıkları görüldü.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Atila Aydıner, Bayrampaşa, Zabıta, Güncel
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