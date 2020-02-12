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Başkan Aydıner radyoda canlı yayına katıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Dj Ali ile birlikte İstanbul'un ilk gençlik radyosu BAYGEM Radyo'da canlı yayın yaptı.

12.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:13Başkan Aydıner radyoda canlı yayına katıldı
Belediye Başkanı Atila Aydıner, Dj Ali ile birlikte 'un ilk gençlik radyosu BAYGEM Radyo'da canlı yayın yaptı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Dj Afrikalı Ali, İstanbul'un ilk gençlik radyosu BAYGEM Radyo'da canlı yayında bir araya geldi. Bayrampaşa'da hayata geçirdiği ve planladığı projeleri anlatan Aydıner, yayının sonunda Afrikalı Ali'ye sürpriz yaptı. Pasta keserek Afrikalı Ali'nin doğum gününü kutlayan Başkan Aydıner, "Hoş sohbeti için Ali kardeşime ve yayını organize eden Kral Fm eski Dj'si Melih Kurtuluş'a (Melih'in Sevgi Çemberi) teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Atila Aydıner, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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