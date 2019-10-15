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Başkan Ayetullah Geçen'den Barış Pınarı Harekatına tam destek

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiklerini belirtip, seferberlik çıkması halinde seve seve askere gideceklerini ifade etti.

15.10.2019 11:34Başkan Ayetullah Geçen'den Barış Pınarı Harekatına tam destek
Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiklerini belirtip, seferberlik çıkması halinde seve seve askere gideceklerini ifade etti.

Dernek binasında basın açıklaması yaparak, Türkiye'nin terör koridorunu temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatına tam destek verdiklerini söyleyen Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Fırat'ın doğusuna terör örgütü PKK, PYD, YPG'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatının başarıya ulaşacağına inandıklarını vurguladı. Başkan Geçen, Türkiye'nin güney sınırını tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatında seferberlik çıkması halinde seve seve askere gitmeye hazır olduklarını dile getiren Geçen, "Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve bölge barışı için büyük önem taşımaktadır. Tarihin her döneminde kendi sınırlarının çok ötesinde sorumluklar üstlenmiş bir milletiz. Gönül coğrafyası geniş, mazlumların umudu olan Türkiye var. Sınırlarımızda terör oluşumlarına ve gruplarına karşı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz." şeklinde konuştu. - MALATYA

Barış Pınarı Harekatı, Selçuklu, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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