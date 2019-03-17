Başkan Ayhan Çelik'ten '18 Mart' Mesajı

Kaynak: İHA

AFAD SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi nedeniyle bir mesaj yayımladı.Ayhan Çelik, yayımladığı mesajda, "Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde, bu vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizin 'Şehitler Günü'nü anmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren, parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını bugün de canı ve kanı pahasına korumasını bilmiş, geçmişinden aldığı güçle 103 yıl önce bugün dünya tarihinden silinmeyecek bir büyük destan yazmıştır. Çanakkale Zaferiyle, bugün bölgesinde ve küresel ölçekte dünyanın söz sahibi ülkelerinden biri haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulabilmesi için bir meşale yakılmış, aynı zamanda medeniyet yürüyüşümüzün en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur. 19 Şubat 1915 tarihinde başlayan ve Türk milletinin varlığını sürdürmek için mücadele verdiği Çanakkale Savaşı, tüm dünyaya Türk askerinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu gibi, düşmana da 'Çanakkale geçilmez' gerçeğini kabul ettirmiştir. Bu nedenle Çanakkale Zaferi, kahraman Türk milletinin varlığını yeniden ortaya koyduğu bir destanın adı olup, bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bugün dünyada az sayıdaki ordunun üzerinde başarı elde eden Türk askeri, Çanakkale'ye savaşmak için değil adeta ölmek için gitmiştir. Çanakkale; askerine 'taarruzu değil, ölmeyi' emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin yanı sıra, onların yanında omuz omuza mücadele veren ninelerimizin, analarımızın, topyekün vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin, taktik ve dehanın zaferidir. Bu emsalsiz zafer sayesinde ve rengini şehitlerimizin al kanından alan bayrağımız, bağımsızlığımızın sembolü olarak sonsuza dek dalgalanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyor, kahraman gazilerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MUŞ