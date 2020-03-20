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Başkan Ayhan'dan 'korona' açıklaması

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, korona virüsü koruma tedbirleri kapsamında çalışan personeline teşekkür etti.

20.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:12
Başkan Ayhan'dan 'korona' açıklaması
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, korona virüsü koruma tedbirleri kapsamında çalışan personeline teşekkür etti. Vatandaşlara da evde kalmaları için çağrıda bulundu.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, korona virüsü koruma tedbirleri kapsamında çalışan personeline teşekkür etti. Vatandaşlara da evde kalmaları için çağrıda bulundu.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, korona virüsü ile mücadele kapsamında çalışan personele teşekkür etti ve vatandaşları evlerinde kalmalarına karşı çağrıda bulundu.

Sinop Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Wuhan'da virüsün ortaya çıktığı ilk andan bu yana teyakkuza geçip kentimizin dört bir yanında dezenfekte işlemlerini mesai mefhumu gözetmeden özveriyle gerçekleştiren Veterinerlik İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Bu süre zarfında vatandaşlarımızın da mücbir durumlar dışında dışarıya çıkmamalarını, tedbirli ve temkinli davranarak maske ve eldiven kullanmalarını, mümkün mertebe kalabalık ortamlara girmemelerini önemle rica ediyoruz. Birlikte savaşıp birlikte başaracağız." - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler : Barış Ayhan, Sinop, Güncel

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