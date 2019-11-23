Haberler » Güncel » Başkan Ayhan: 'Öğretmenlerimiz toplumun aydınlık yüzüdür' - Haber

Başkan Ayhan: "Öğretmenlerimiz toplumun aydınlık yüzüdür"

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Gelecek kuşaklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, toplumun aydınlık ve çağdaş yüzüdür" dedi.

23.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:21Başkan Ayhan:
Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Gelecek kuşaklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, toplumun aydınlık ve çağdaş yüzüdür" dedi.

Sinop CHP İl Başkanlığı ve Kadın Kolları, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle düzenlenen kahvaltıda öğretmenlerle bir araya geldi. CHP Sinop İl Başkanlığı binasında düzenlenen buluşmada konuşan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Gelecek kuşaklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, toplumun aydınlık ve çağdaş yüzüdür. Siz elleri öpülesi öğretmenlerimiz, Atatürk devrimlerini ve Cumhuriyet kazanımlarını koruyacak, sonsuza dek yaşatacak nesiller yetiştirmek için mücadele ettiniz. Hala da ediyorsunuz. Bizler sizin öğrencileriniz olarak sizlerin verdiği emeği boşa çıkarmayacağız. Atatürk devrimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman koruyucusu olacağız. Bu uğurda emek vermiş bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kahvaltıya katılan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve CHP Merkez İlçe Başkanı M. Tolga Kara, öğretmenler ile sohbet ederek sorunlarını ve dileklerini dinledi. - SİNOP

Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Ayhan, Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:02 "Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı"
16:02 Ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdiler
16:02 Fransa'da "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" sona erdi
16:02 AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması
15:57 Başkan Yılmaz, İYI Parti'li Ok'a yüklendi
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 16:04:04