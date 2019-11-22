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Başkan Ayık'tan öğretmenler onuruna yemek

Akyurt Belediyesi her yıl olduğu gibi öğretmenleri yine unutmadı.

22.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:50Başkan Ayık'tan öğretmenler onuruna yemek
Belediyesi her yıl olduğu gibi öğretmenleri yine unutmadı. Belediye Başkanı Hilal Ayık tarafından ilçede görev yapan tüm öğretmenlerin katıldığı bir yemek programı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl uygulanmaya başlanan 1 haftalık ara tatilde düzenlenen programda, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunu söyleyen Başkan Ayık, "Öğretmenlerimiz, ailelerimiz ile birlikte üzerimizde en çok emeği olan, kutsal bir görevi yerine getiren insanlardır. Kendilerini yalnızca bir gün hatırlamak yetmez. Bize sevgiyi, saygıyı öğreten, hayat boyu iyi ve güzel olanı, doğruluğu öğretenler, kıymetli öğretmenlerimizdir. Örneğin kime sorsak ilkokul öğretmeninin adını hayatı boyunca unutmaz. Bu denli güzel bir görevi yerine getirmek de öğretmenlerimiz için gurur verici olmalı. Bütün öğretmenlerimize eğitim öğretim görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Hilal Ayık, Akyurt, Güncel

Kaynak: İHA

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