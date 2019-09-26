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Başkan Babaoğlu, 6. Uluslararası Deprem Sempozyumuna katıldı

Uluslararası Deprem Sempozyumuna Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'da katıldı.

26.09.2019 13:01Başkan Babaoğlu, 6. Uluslararası Deprem Sempozyumuna katıldı
Uluslararası Deprem Sempozyumuna Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'da katıldı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Deprem Sempozyumuna katıldı. Sempozyumda 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin, Türkiye tarihinde önemli yere sahip olduğunu belirtildi. 300'e yakın akademisyenin sunum yapacağı sempozyumun açılışına katılan Başkan Turgut Babaoğlu, depremin hafızalarımızda çok acı anılar bıraktığını ifade etti.

Sadece 17 ağustos değil

Başkan Babaoğlu yaptığı açıklamada, "Deprem gerçeğine karşı bilimsel verileri en iyi şekilde kullanarak şehrimizi sağlam hale getirmek zorundayız. Depreme hazırlık noktasında güvenli bir şehir inşa edeceğiz. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek zorundayız. ve şunu çok iyi biliyoruz. Depremi sadece 17 Ağustos'ta değil 365 gün hafızamızda diri tutacağız. Acıları en aza indirmek hepimizin elinde. Hendek olarak depreme hazırlık noktasında eylem planlarımızı adım adım devreye sokacağız. İlk etapta güvenli şehircilik adına toplu konut hamlesi başlatıyoruz. Ardından hiç kimseyi mağdur etmeden yerinde kentsel dönüşümün startını veriyoruz. Daha sonra ise yapı stoklarının güçlendirilmesi için bölgesel tek tip proje destekleri vereceğiz. Yine hazırlık kapsamında afet toplanma merkezleri, afet müdahale istasyonları ve bilinçlendirme eğitimleri başlayacak" diye konuştu.

Akıl ve bilim

Hendek'te olası bir depremde can ve mal kayıplarını en aza indirmek için gereken çalışmaların yapılacağını söyleyen Başkan Babaoğlu, "Deprem bir doğa olayıdır. Yaşadığımız acılardan ders alarak, aklın ve bilimin ışığında, yaşadığımız acı tecrübeleri göz önünde bulundurarak plan dahilinde yol alacağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Hendek, Güncel

Kaynak: İHA

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