Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi - Haberler

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ailesiyle birlikte saatler 21.00'i gösterdiğinde evinin balkonuna çıkarak, korona virüsle mücadelede canla başla görev yapan tüm kamu görevlilerine ve toplumu bilgilendiren basın çalışanlarına alkış gönderdi.

22.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:28
Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ailesiyle birlikte saatler 21.00'i gösterdiğinde evinin balkonuna çıkarak, korona virüsle mücadelede canla başla görev yapan tüm kamu görevlilerine ve toplumu bilgilendiren basın çalışanlarına alkış gönderdi.

Evinin balkonundan ailesiyle birlikte sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu personelleri ile basın mensuplarına alkış gönderen Başkan Babaoğlu, "Ülkemiz tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirmektedir. Bu zor dönemde hep beraber mücadele ederek bu salgını yeneceğiz. Vatandaşlarımızdan ricam Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun talimatlarını harfiyen yerine getirmelidir" dedi.

Sağlık Bakanlığının önerdiği 14 kuralına uyulmasını isteyen Başkan Babaoğlu, "Mecbur kalmadıkça ne olur evden çıkmayalım. Bir süre evde kalıp salgının yayılmasının önüne geçersek inanın çok güzel günler bizleri bekliyor. Devletimizin tüm kurumlarıyla ve aziz milletimizle birlikte Hendek Belediyesi olarak salgına karşı başlatılan topyekün seferberlikte vatandaşlarımızın hoşgörüsüne, sabrına ve en önemlisi kurallara uymasına çok ihtiyacımız var. Panik yapmadan alınan tedbirlere uyarak salgının yayılmasını engelleyebiliriz" dedi.

Babaoğlu, "Tüm bunlar yaşanırken bugünün ayrı bir önemi olduğuna da dikkat çekmek istiyorum. Bugün Türk'ün Bahar Bayramı'dır. Türk'ün bayramı Nevruz'u kutlu olsun. Ayrıca bugün Down Sendromu Farkındalık Günü. İyi ki varsınız, +1 değerle dünyamızı güzelleştiriyorsunuz. Farkındayız! Bu gece, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesi'ni idrak ediyoruz. Türk İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlar, aziz milletimiz ve tüm insanlık için sağlıklı ve huzurlu yarınlara vesile olmasını temenni ederim" diye konuştu.

Başkan Babaoğlu, "Bu zor zamanda tüm riskleri göze alarak özveriyle çalışan sağlık görevlilerimize, polisimize, askerimize, tüm kamu çalışanlarına, aziz milletimizin sesi kulağı olan basın mensuplarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim her birinden ayrı ayrı razı olsun, sizleri alkışlıyoruz. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, tedavi edilenlere de şifa diliyorum. Sevdikleriniz için, çevreniz için, kendin için evde kal Hendek, evde kal Sakarya, evde kal Türkiyem. Çünkü evde hayat var" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Turgut Babaoğlu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Başkan Demir'den esnaf ve vatandaşa müjde - Haber Kiliselerde koronavirüs tedbirleri kapsamında ayin yapılmadı - Haber 65 yaş üstü kamu görevlileri ve eczacılara sokağa çıkma yasağında istisna - Haber Tütüncü, 'Evde Kal Antalya' paylaşımıyla Twitter'da TT oldu - Haber Sakarya'da koronavirüs tedbirleri - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Magazin Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber
Loading