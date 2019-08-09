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Başkan Babaoğlu belediye personeli ile bayramlaştı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye personeli ile bayramlaştı.

09.08.2019 16:10 Başkan Babaoğlu belediye personeli ile bayramlaştı
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye personeli ile bayramlaştı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle belediyenin tüm birimlerinde görev yapan personel ile tek tek bayramlaştı. Başkan Babaoğlu, personeli ile bayramlaşırken, yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Hendek bizlere emanet, hep birlikte bu emanete sahip çalışacağız. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak hedefiyle görevlerimizi yerine getireceğiz. Özverili gayretlerinizin daha güzel yarınlar adına artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Başkan Babaoğlu, tüm personelin Kurban Bayramını kutlayarak, aileleri ve yakınları ile birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Kurban Bayramı, Hendek, Yaşam

Kaynak: İHA

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