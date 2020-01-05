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Başkan Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyaretinde personel ile yemek yedi

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyareti esnasında belediye personeli ile birlikte yemek yedi.

05.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:28 Başkan Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyaretinde personel ile yemek yedi
Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyareti esnasında belediye personeli ile birlikte yemek yedi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, başkanlık kimliğinin yanı sıra dostluk ve samimiyet ilişkisi içerisinde gösterdiği hassasiyet kapsamında belediye şantiyesine ziyarette bulundu. Belediye personeli ile öğle yemeği yiyen Başkan Babaoğlu, çalışanlarla aynı kuyrukta sırasını bekleyerek yemeğini aldı. Personel ile birlikte yemek yiyen Babaoğlu, sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Babaoğlu personele teşekkür ederken, "Biz çok büyük bir aileyiz" diyerek çalışanlara kolaylıklar diledi. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Hendek, Güncel

Kaynak: İHA

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