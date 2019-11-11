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Başkan Babaoğlu, "Bu tür afetlerde el birliği ile kenetlenmeliyiz"

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 17-18 Temmuz tarihlerinde Düzce'de yaşanan sel afetinde destek olan Hendek belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu ziyaret ederek desteklerinden ötürü teşekkür etti.

11.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:22Başkan Babaoğlu,
Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 17-18 Temmuz tarihlerinde Düzce'de yaşanan sel afetinde destek olan Hendek belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu ziyaret ederek desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Başkan Okan Yanmaz, 17-18 Temmuz tarihlerinde bölgede meydana gelen sel felaketine müdahale ve katkılarından ötürü Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu ziyaretinde Başkan Yanmaz'a eşi Nursen Yanmaz da eşlik etti. Başkan Yanmaz, 17-18 Temmuz 2019 tarihinde Akçakoca'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve taşkınlar sonucunda oluşan afet sonrasında, maddi manevi destek sağlayan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür ederek tablo takdim etti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Akçakoca'da yaşanan sel felaketi sırasında can kayıpları olması hepimizi derinden üzmüştür. Doğal afetlerin ne zaman meydana geleceğini bilmemiz imkansız. Akçakoca'da yaşanan sel felaketinin ilk gününden itibaren komşumuza yardım etmek için elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Bu tür afetlerde el birliği ile kenetlenmeliyiz ve en az hasar ve kayıpla üstesinden gelmeye çalışmalıyız. Kurumların dayanışma içinde hareket etmeleri gerekir. Akçakoca halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz ise, desteklerinden dolayı Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Turgut Babaoğlu, Akçakoca, Güncel

Kaynak: İHA

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