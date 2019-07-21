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Başkan Babaoğlu, Düzce'de afetzedeleri ziyaret etti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu sel felaketinin vurduğu Düzce'de afet yerlerine giderek afetzedeleri ziyaret etti.

21.07.2019 18:11 Başkan Babaoğlu, Düzce
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu sel felaketinin vurduğu Düzce'de afet yerlerine giderek afetzedeleri ziyaret etti.

Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de Akçakoca, Cumayeri ve Gümüşova ilçelerinde afetzedelere Hendek Belediyesi koordinatörlüğünde 4 tır su gönderilmişti. Dün de bir su firması tarafından 1 kamyon su afet bölgesine gönderilirken, bölgeye giderek afetzedeleri ziyaret eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Babaoğlu, afetzedelerin yaralarının bir an evvel sarılmasını beklediklerini söyledi.

Kocaali ve Düzce'de yaşanan felaketin büyük boyutlarda olduğunu anlatan Babaoğlu, "Hendek afetzedelerimizin yanındadır. Her türlü yardım ve desteğe hazırız. Kocaali ve Düzce'de halkımızın yanındayız. Sel felaketinde yitirdiğimiz canlar var. Kayıplarımızı arama çalışmaları sürüyor. Acımız çok büyük " dedi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Turgut Babaoğlu, Cumayeri, Hendek, Düzce, Güncel

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