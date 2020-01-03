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Başkan Babaoğlu: "Her zaman öğretmenlerimizin yanındayız"

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, aday öğretmenlerle bir araya geldi.

03.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:31 Başkan Babaoğlu:
Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında, Hendek'e atanan 40 yeni aday öğretmen kurum ziyaretleri kapsamında Hendek Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Turgut Babaoğlu tarafından ağırlanan aday öğretmenler okul dışı faaliyetler kapsamında, Hendek Belediyesinin işleyişi ve hizmetleri hakkında bilgi edindi. Öğretmenleri meclis salonunda ağırlayan Başkan Babaoğlu, devam eden yatırımlar ve projeleri anlatarak Hendek hakkında bilgiler verdi. Hendek'in sosyal, kültürel, eğitim, sanayi, tarım ve turizm güzellikleriyle öncü bir şehir olduğunu anlatan Başkan Babaoğlu, "Her zaman yanımızda olan ve bize güç veren Hendek halkının desteğiyle bir çok çalışmayı tamamladık. Yarınlara umutla bakmak ve geleceğe emin adımlarla yürümek için başlattığımız hizmet seferberliğinde 91 mahallemizde tüm ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

Başkan Babaoğlu sözlerinin devamında, "Hendek, eşsiz güzellikleri bünyesinde barından yaylaları ve dereleri ile yeşilin her tonunun güzelliklerini taşıyan bir doğa harikasıdır. Sosyal yaşam alanları, ve kültürel etkinleriyle, sanayi kuruluşları ve ulaşım imkanlarıyla Hendek her zaman tercih edilen bir şehir olmuştur. İlçemizin potansiyellerini değerlendirerek yaşam kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin artması adına ortak akılla projeler geliştiriyor, hayata geçiriyoruz.Eğitime ve öğretmenlerimize çok büyük değer veriyoruz. Aydınlık ve güçlü yarınlar için evlatlarımızı özveri ile yetiştiren öğretmenlerimiz her şeyin en iyisi ve en güzeline layıktır. Biz her zaman yanınızdayız. Eğitime olan desteklerimiz kesintisiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Babaoğlu daha sonra öğretmenlerin sorularını cevapladı. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Hendek, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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