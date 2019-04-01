Başkan Babaoğlu: Hizmet Dolu Yarınlar Bizi Bekliyor

BARIŞ VE HİZMET

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, seçimin artık geride kaldığını anlatarak, "Seçim sürecini artık geride bıraktık. Güzel bir kampanya süreci yaşadık. Hendeklinin derdiyle dertlendik, sevinciyle sevindik. Artık hizmet zamanı diyoruz. Bize güvenen ve inananlar başta olmak üzere tüm Hendek'in belediye başkanı olarak yeni bir sayfa açıyoruz. Hendek için yeni bir dönem başlıyor. Kavganın, kutuplaşmanın, ayrıştırmanın olmadığı, barışın, huzurun, adaletin, eşitliğin ve sevginin hakim olduğu, aydınlık ve hizmet dolu yarınlar hedefimiz var" dedi.

ÇALIŞMA PLANI

Babaoğlu, "Ömrüm boyunca hep hak ve haklının yanında oldum, hep dua ettim, Rabbim; Beni senin yolunda olanlardan ayırma diye. Hamdolsun hak kazandı, halk kazandı, Hendek kazandı. Ben değil halkın ittifakı kazandı. Hep dedim. Hendek hep birlikte başaracağız diye. Başardık ey sevdiğim şehir birlikte başardık" diye konuştu.

Babaoğlu, göreve resmen başlamalarının ardından 100 günlük çalışma planlarını acilen devreye sokacaklarını söylerken, "Milletimiz hiç şüphe duymasın, ne söz verdiysek, ne söylediysek hep birlikte Allah'ın izniyle daha fazlasını yapacağız" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Babaoğlu, "Seçim sürecinde gece gündüz demeden bizimle birlikte olan alın teri döken arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, kadınlarımıza şükran borçluyuz. BBP'nin tüm kademelerine, Partili partisiz ayrım yapmaksızın bize gönül veren, oy veren, oy vermeyen tüm Hendek halkına canı gönülden teşekkür ediyorum. Her birinden ayrı ayrı Allah razı olsun. Seçim günü canla başla çalışan polisimiz ve askerimize ne söylesek az. En çok onlar yoruldu. Haklarını helal etsinler. Allah onları başımızdan eksik etmesin, korusun kollasın." dedi

Kaynak: Bültenler