Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Başkan Babaoğlu'ndan karantinadaki vatandaşlara su desteği - Haberler

Başkan Babaoğlu'ndan karantinadaki vatandaşlara su desteği

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Sakarya'da karantina altına alınan vatandaşların su ihtiyaçları Hendek Belediyesi tarafından karşılanıyor.

24.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:07
Başkan Babaoğlu'ndan karantinadaki vatandaşlara su desteği
Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Sakarya 'da karantina altına alınan vatandaşların su ihtiyaçları Hendek Belediyesi tarafından karşılanıyor. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun talimatıyla yurtlara ilk sular gönderildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini arttıran Hendek Belediyesi, bir yandan yolları tazyikli su ile yıkarken diğer yandan dezenfektan hareketine devam ediyor. Başkan Babaoğlu'nun talimatlarıyla 24 saat görev yapan ilgili ekipler kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalarına devam ediyor. Valiliğin talimatı ile oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda hassas davranan Başkan Babaoğlu, karantina altına alınan vatandaşlar ile ilgili önemli bir yardımda bulundu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek Sakarya'da yurtlarda karantina altına alınan vatandaşların su ihtiyaçları Hendek Belediyesi tarafından karşılanacak. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Babaoğlu, "COVİD-19 riski nedeniyle 14 gün boyunca karantina altında tutulacak vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanacak. Bizde Hendek olarak vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Bugün Kardelen su desteği ile 10 palet su gönderdik. Hendek'teki su fabrikaları bu konuda çok duyarlılar. Su ihtiyaçları kesintisiz temin edilecek. Bu zor zamanda milletimizin yanında yer alan tüm kuruluşlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bu zor sürecin beraberlikle aşılacağını söyleyen Başkan Babaoğlu, "Gün kavga ve tartışma günü değil, gün kardeşlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. Bu zor süreci el birliğiyle atlatacağız. Devletimiz tüm vatandaşlarımızın can güvenliği için gerekli tedbirleri almış durumda. Dünyanın neresinde bir Türk varsa Devletimiz onları ne yalnız bırakıyor, ne de çaresiz. Devletimiz çok büyük ve güçlü. Lütfen Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun açıklamaları dışında hiç bir açıklamaya itibar etmeyelim. Ayrıca vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın. Açıklanan tedbirlere uyalım. Her tedbir hayati önem taşımaktadır" diye konuştu. - SAKARYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Hendek Belediyesi, Sakarya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı’ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Erdoğan’dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun Haberler
Erdoğan'dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14’e yükseldi Haberler
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14'e yükseldi
İstanbul Adliyesi’ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz’a ertelendi Haberler
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:53: "Vefa Koordinasyon Grubu" ekipleri vatandaşların taleplerini karşılıyor - Haber 19:52: Kastamonu'da piknik yasağına uymayan 4 kişiye para cezası - Haber 19:51: Bolu'da yangın - Haber 19:49: Evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek - BALIKESİR - Haber 19:48: Sağlık çalışanları toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak - Haber 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:32: Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 19:01: Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading