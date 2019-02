Başkan Babaş, "Kastamonu'nun Gelişimini Sürdürmesi Adına Çalıştık ve Çalışıyoruz"

Kaynak: İHA

TEİAŞ Kastamonu Bölge Müdürlüğüne konuk olan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş , ilin gelişimini sürdürebilmesi adına çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini söyledi.Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, eşi Nebahat Babaş ve AK Parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TEİAŞ Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Alatarla Ortaokulu ve Salı Pazarı'nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Başkan Babaş, bugüne kadar yaptığı projeler ve şehrin gelişimini sürdürmesi adına planladığı 125 projeyle ilgili bilgiler verdi. Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Biz projelerimizi açıklarken kaynaklarına varıncaya kadar belirtiyoruz. Belediyecilik kaynakları iyi kullanabilmekten geçmektedir. Bundan dolayı atacağımız her adımı çok iyi hesap ediyoruz. Öyle yaparız, yapacağız demekle işler olmuyor. Nasıl yapacağını anlatman gerekiyor. Projelere ve şehre hakim olabilecek belediyecilik bilgisi gerekiyor. Bizler bugün Dünya Kenti Kastamonu hedefini koyup, bu yolda projelerimizi hemşehrilerimiz ile paylaşabiliyoruz. Bunları nasıl üretiyor ve şehre en iyi şekilde entegre ediyoruz. Mesleğimiz belediyecilikte ondan. Bu kapsamda önümüzdeki dönem için hazırladığımız 125 projenin her ayrıntısını tamamladık. Kastamonu'muzun gelişiminin devam etmesi adına bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan çalışıyoruz" dedi.Kastamonu'nun tüm ihtiyaçlarını bildiğini geride bırakılan yaklaşık beş yıllık sürede ise geleceğe dönük önemli adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Babaş, "Sosyal projelerden, spor projelerine, tarihi ve kültürel projelerden sağlık projelerine, çevre projelerinden, alt yapı projelerine, gençlik projelerinden çocuklarımıza yönelik projelere varıncaya kadar toplam bin 16 projeye imza atarak Kastamonu'ya 300 milyon TL'lik bir yatırımı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kastamonu'nun gelişimi anlamında ciddi bir ivme yakaladık. Önümüzdeki süreçte de bu ivmenin devam etmesi adına Kastamonu'muzu hedeflerine taşımak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye 'nin en az borcu olan il belediyesiyiz. 2014 yılından bu tarafa bütçe gelirimizi yüzde 156'lık bir artış gerçekleşmiş. Tahakkukun tahsilata oranı yüzde 95'in üzerine çıkmıştır. Rakamlar bize gösteriyor ki belediyemiz şeffaf mali yapısıyla vatandaşının güvenini kazanmıştır. Yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatıdır. Kastamonu Belediyesi artık daha güçlüdür. Genel hizmet ile yerel hizmetler birbirine en iyi şekilde entegre edilmiştir. Kastamonu'muz kazanmıştır" diye konuştu.Sosyal Market Vakfı ile 250 ailenin, Yaşlı Bakım Merkezi ile 150 yaşlının ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Başkan Babaş, "Bu projeleri görevimizin ikinci yılında hayata geçirdik. "Halka hizmet Hakk'a hizmettir" düsturuyla çıktığımız yolda Kastamonu'nun tüm renklerinin Belediyesi olduk. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu."At binenin kılıç kuşananın diyor işimize bakıyoruz" diyen Başkan Babaş, şöyle devam etti: "Bugüne kadar projelerimizin sadece bir bölümünü açıkladık. Bu doğrultuda 'At Binenin Kılıç Kuşananın' dedik, daha yapacak çok işimizin olduğu bilinciyle sevdamız olan memleketimizi Büyük Türkiye'nin Güçlü ili hedefine hazırlamak adına adımlar attık. Bu doğrultuda her hangi bir kısır çekişmenin içinde olmadık ve olmayacağız. 20 Mahallemize 20 mahalle evi, Genç Anne Akademisi, Aile Yaşam Merkezi, Gönlümün Sultanı, Her Sabah Spordayız, Altın Bilezik Konakları, İnovasyon Merkezi ve kampları, Sen Üret Pazarın Devlet Olsun, Kastamonu Arastaları ve E-Kastamonu Ticaret Portalı projelerimizi anlattık. Bu projelerimiz ile mahallelerimize dokunacağız, hemşehrilerimize dokunacağız, üretime dokunacağız, istihdama dokunacağız ve ekonomiye dokunacağız. Toplamda açıklayacağımız 125 proje ve hemşehrilerimiz ile yakaladığımız büyük birliktelikle Kastamonu'muzu şaha kaldıracağız." - KASTAMONU