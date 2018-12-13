Başkan Bağlamış, " Ekonomiye Olan Güven Artıyor"

13 Aralık 2018 Perşembe 16:26



13 Aralık 2018 Perşembe 16:26

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, TÜİK tarafından açıklanan 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının, ülkemiz ekonomisine olan güvenin bir yansıması olduğunu söyledi.KTB Başkanı Recep Bağlamış, "Ülkemiz ekonomisine yöneltilen saldırı ve yürütülen algı operasyonlarına karşın bu dönemde yüzde 1,6'lık büyüme önemli" dedi.Dengelenme sürecindeki Türkiye ekonomisi için gelecek dönem, ivme kaybının belirginleştiği ancak çok daha sağlam temelli bir büyüme oranlarından söz edilen bir dönem olacağını tahmin ettiklerini kaydeden Bağlamış, sözlerini şöyle sürdürdü:" Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1, sanayi sektörü yüzde 0,3 artarken inşaat sektörü yüzde 5,3 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 4,5 arttı. Açıklanan verilere bakıldığında eskisi gibi yüksek rakamlar olmamakla birlikte ekonomide dengeleme politikası ile birlikte zaman içinde faizlerde ve enflasyonda düşüş yaşanacağı kanaatindeyiz."Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar ile daha çok yapısal ve üretime yönelik çalışmaların arttırılması gerektiğini kaydeden Başkan Bağlamış, " Ülke olarak üretime ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun içinde ilgili Bakanlıkların, tarım-hayvancılık başta olmak üzere diğer sektörlere yatırım, vergi ve destek gibi konularda daha çok ağırlık vermesini talep ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ