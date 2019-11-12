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Başkan Bahadır yetimlerle oyun oynadı

Öksüz, yetim veya ailesinden ayrı olan çocukların sosyalleşmesi ve sevgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Benimle oynar mısın?

12.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:12Başkan Bahadır yetimlerle oyun oynadı
Öksüz, yetim veya ailesinden ayrı olan çocukların sosyalleşmesi ve sevgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Benimle oynar mısın?" adlı etkinlik Yenibosna Parkında yapıldı.
İlçe genelinden toplam 160 yetimin katıldığı etkinlikte Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çocuklarla oyun oynadı.
Çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ikram eden Bahadır, "Bebeklikten büyüyene kadar tüm çocuklarımız bizim için önemlidir, değerlidir. Kendinize değer verin, kendinizi iyi yetiştirin, kendinizi önemseyin, güçlü bireyler olun. Türkiye'nin sizlere ihtiyacı var." dedi.
Dünyada çocuk bayramı olan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Bahadır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuk haklarının yasal olarak güvenceye alınmasında önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ve Bahçelievler Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin de katıldığı etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve öğrencilere yemek ikramıyla bitti.

Bahçelievler, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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