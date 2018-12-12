Başkan Bahçeci'den, Partisine Teşekkür Ziyareti

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın AK Parti İl Başkanları toplantısında Kırşehir Belediye Başkan adayı olarak tekrar açıklamasının ardından, partisine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan
ve çok sayı da partili tarafından AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı önünde karşılanan Başkan Bahçeci, burada yaptığı konuşmada, partisinin çeşitli kademelerinde görev yaptığını, şimdi ise 3'üncü kez belediye başkanlığına aday gösterildiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı çalışmalarında her zaman örnek aldığını vurgulayan Başkan Bahçeci, şunları kaydetti:
"Kırşehir'de her zaman önemli projeler gerçekleştirdik. Proje üretip, vizyon ortaya koyarak, insanlara yeni hizmetler sunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ı kendimize örnek alarak çalıştık. Hükümet
hizmetleri ile birlikte yerelde yaptığımız hizmetlerde Kırşehir'e önemli kazanımlar sağladık. Bizi diğer partilerden ayıran en önemli fark samimiyetimiz. Cumhurbaşkanımızın verdiği karara hepimiz dört elle sarılırız. İstişareyi yüksek tutarak, belediye performansımızın daha iyisini seçim sahasında göstereceğiz. Teşkilatımız olmadan hiçbir şey yapamayız. Teşkilatımızla birlikte gece gündüz yol alacak, yeni ve önemli projeler yapacağız."
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ise merkez adayının belli olduğunu, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının ise kısa süre sonra açıklanacağını anımsatarak, tüm adaylar belirlendikten sonra aday tanıtım toplantısı yapacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı,Fethi Yaşar,Recep Tayyip Erdoğan,Kırşehir
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:10