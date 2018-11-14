Başkan Bakıcı, Bilecik Tugay Komutanı Tuğgeneral Bulut ile Bir Araya Geldi

Bozüyük
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Bilecik
2. Jandarma
Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut
'u ziyaret etti.
Başkan Bakıcı, makamında ziyaret ettiği Tuğgeneral Murat Bulut ile bir süre sohbet etti. Karşılıklı olarak istişarelerde bulunulan ziyarette Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Başkan Bakıcı'ya nazik ziyareti nedeni ile teşekkür etti. Başkan Bakıcı da Tugay Komutanı Tuğgeneral Bulut'a misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek görevinde kolaylıklar diledi. - BİLECİK
Fatih Bakıcı,Bozüyük,Murat Bulut,Bilecik
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:26