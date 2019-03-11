Başkan Bakıcı, İlçe Danışma Toplantısına Katıldı

Kaynak: İHA

Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatı Mart ayı olağan İlçe Danışma toplantısı gerçekleştirildi.Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, eski ve yeni dönem Belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adayları ile partililer katıldı.Toplantıda partililere hitaben bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy yeni ilçe yönetiminin Bozüyük'e, ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunması temennisinde bulunarak 'memleket işi gönül işi' diyerek yola çıkan tüm Belediye Meclis üyesi adayı ve İl Genel Meclis üyesi adaylarına başarılar diledi. Konuşmasında bugüne kadar belediye ve il genel meclis üyeliği yapmış, partiye, şehre ve millete hizmetlerde bulunmuş herkese teşekkür eden Ersoy "Hepimizin bildiği gibi 31 Mart yerel seçimlerine 20 günümüz kaldı. Bizler çok çalışacağız ve inanıyoruz ki milletimiz yeni dönemde de Ak belediyeciliğe tekrar teveccüh gösterecek ve bizler de bu sorumlulukla, milletimizin hadimi olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy'un konuşmasının ardından salondakilere hitap eden Başkan Bakıcı, "Teşkilatımızın her kademesinde yer alan, ilçemizin ve ülkemizin yeniden inşası için gecesini gündüzüne katan Ak davamızın Ak neferleri ve her seçimde bizlerle birlikte yolları ve kapıları aşındıran gönül dostlarımız ile toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bozüyük için, Gelecek için tevazu, samimiyet ve gayret ile durmadan, yorulmadan devam. AK Parti çalışıyor Bozüyük güçleniyor" dedi.Başkan Bakıcı'nın konuşmasının ardından mahalle başkanları, meclis üyesi adayları ve il genel meclis üyesi adayları partililere tanıtıldı. Toplantının sonunda tüm adaylar ve partililer sahneye davet edilerek birlik beraberlik pozu verildi. - BİLECİK