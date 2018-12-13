Başkan Bakıcı, Öğrenci Meclis Başkanlarıyla Buluştu

Bozüyük
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, öğrenci meclisi başkanları ile bir araya geldi.
Başkanı Bakıcı, Metristepe Kültür Merkezi Belediye Meclisi Salonu'ndaki 41 kişilik öğrenci grubunun meclis toplantısında, 6 yıldır kente hizmet etmeye çalıştığını ve öğrencilerin kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Değerlerinin ne olduğunu yıllar sonra anlayacaklarını ifade eden Bakıcı, "Şimdi birçok öğrencimiz okullarının eksikleri, alınması gereken taleplerini dile getiriyor. Şimdi bu olması gereken bir davranıştır. Ama hassasiyet gösteren birkaç arkadaşımız var. Bu nedir? Olmayana olanı vermek. Bir öğrencimiz, 'Biz oyuncaklarımızı alıyoruz, farklı okullara götürüyoruz' ifadesini kullandı. Çok güzel bir proje. Sizin içinizde bunları gerçekleştirebilecek cevher var. Hepiniz, şahsınıza bir şey istemiyorsunuz. Hepiniz okula, oradaki öğrencilerin yararlanması ile ilgili olarak talepte bulunuyorsunuz. Güzel bir olay. İşte bu ben değil, biz anlayışıdır." diye konuştu.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:15