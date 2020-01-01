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Başkan Balcı Altındağ'da 4 kişinin yanarak hayatını kaybettiği evi ziyaret etti

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, sabah saatlerinde 3 katlı bir binanın alt katında çıkan yangın sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği evde incelemeler yaparak, taziyede bulundu.

01.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:36 Başkan Balcı Altındağ'da 4 kişinin yanarak hayatını kaybettiği evi ziyaret etti
Belediye Başkanı Asım Balcı, sabah saatlerinde 3 katlı bir binanın alt katında çıkan yangın sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği evde incelemeler yaparak, taziyede bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı bir binanın alt katında çıkan yangın sonucunda Seyfi Güngör, Semih Aktaş, Naci Cankurtaran ve Rahmi Yozgat hayatını kaybederken 8 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde incelemede bulunmak için yangının çıktığı binaya gelen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Elektrik sobasından çıktığı tahmin ediliyor ama şu anda incelemeler devam ediyor. Net bir şey söylemek şu an itibariyle doğru değil. Üzgünüz. Valiliğin açıkladığı rakam 4 kişi şeklinde, tam kesin son rakamı bende bilmiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, konuya ilişkin Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesinde 1 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 5.45 sularında 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Asım Balcı, Altındağ, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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