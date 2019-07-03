03.07.2019 09:32
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Başkan Balcı: "Siteler'in marka değerini yükselteceğiz"

Başkan Balcı: "Siteler

Siteler'in marka değerini yükseltmek için çalışacaklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bölgede vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapacağı ortamlar oluşturmak istediklerini söyledi.

Siteler'in marka değerini yükseltmek için çalışacaklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bölgede vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapacağı ortamlar oluşturmak istediklerini söyledi.

Altındağlılarla her fırsatta bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, son olarak Siteler esnafıyla kahvaltıda buluştu. Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu'nun da katıldığı programda esnafın taleplerini dinleyen Başkan Balcı, istekleri tek tek not etti. "Siteler, Altındağ bölgesinde ticaretin kalbinin attığı önemli yerlerden biri" diyen Balcı, "Belediye olarak bölgedeki eksikleri gidermek için çalışıyoruz. Esnaf kardeşlerim bize sorunlarını bildirsinler. Bizler de gerekli çalışmaları yapacağız. Altındağ'da esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Siteler'deki Ankara mobilyasının marka değerini el ele vererek yükselteceklerini belirten Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi sorumluluğundaki sokaklarda iyileştirme yapıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde Siteler'den alışveriş yapacağı ortamı hep birlikte oluşturmamız gerekir" dedi.

Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı ile program sonrası Siteler sokaklarında gezerek tespitlerde bulunan Başkan Asım Balcı, esnafın belirttiği taleplerin çözümü için yerinde incelemelerde bulundu.

"Siteler ihtişamlı günlerine dönecek"

Mağazaları ve işletmeleri dolaşarak "hayırlı işler" dileyen Başkan Balcı, "Biz inanıyoruz ki Siteler, eski ihtişamlı günlerine dönecek. Burada ihracat yaparak ülke ekonomisine büyük katkılar sunan firmalar var. Enerjimizi Altındağ'ın ve Ankara'nın değeri olan Siteler'in kalkınması için harcayacağız. Siteler esnafının kazanması, ülkenin kazanması demek. Siteler çevresindeki moloz ve atıklarla ilgili de mücadele başlatacağız. Siteler'de görüntü kirliliği ile mücadele edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA
Kaynak: İHA
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