Başkan Baran, "En Büyük Engel Sevgisizliktir"

KOCAELİ (İHA) – 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında ilçedeki engelli bireyleri ve ailelerini bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "En büyük engel sevgisizliktir" dedi.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engelli bireyleri ve ailelerini Tütünçiftlik Kültür Merkezinde yemekte ağırladı. "En büyük engel sevgisizliktir" sloganı ile gerçekleştirilen buluşma öncesinde tek tek masaları gezerek engelli çocuklar ve bireylerle sohbet eden Başkan İsmail Baran, velileri de dinledi. Birlikte yenilen yemek sonrasında konuşan Başkan Baran, 'sevgi' vurgusu yaptı.Başkan, "Bizler sadece bugün değil, her zaman yanınızdayız. Özel evlatlarımıza ne kadar ilgi ve alaka göstersek azdır. Hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın ne olacağımızı bilemeyiz. Bu özel evlatlarımızla özel ilgi ve alaka göstermeliyiz. Biz Türkiyemizi geleceğe taşırken, 2023 hedeflerinde 'Engelsiz bir Körfez', 'Engelsiz bir Türkiye' oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu evlatlarımıza her yere rahat ulaşabilecekleri engelsiz kamu alanları oluşturuyoruz. Yapacak daha çok işimiz var, zorlukları birlikte aşacağız. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız, çözüm için bizler her zaman yanınızdayız" dedi.Başkan Baran daha sonra çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi, onlara hediyeler takdim etti. - KOCAELİ