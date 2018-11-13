Başkan Baran Gençlerle Buluştu

13 Kasım 2018 Salı 12:48



13 Kasım 2018 Salı 12:48

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Gençlik Buluşmaları" etkinliği kapsamında Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Gençlik Buluşmaları" etkinliği kapsamında okullarda öğrencilerle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Buluşmalarda öğrencilere kariyer planlamaları noktasında tavsiyelerde bulunan Başkan İsmail Baran, ilçede gençlere yönelik yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veriyor. Başkan Baran son olarak Hereke Nuh Çimento Endüstri Meslek Lisesi'ne konuk oldu, konferans salonunda son sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Ziyarette hizmetin merkezine insanı koyduklarını belirten Baran, "Tabi en önemli yatırımları gençlerimiz için yaptık. Körfez'de 35 milyon liralık bir yatırımla eski belediye binamızın olduğu alanda kampüs inşa ettik. İlçesine üniversite binası kazandıran tek belediyeyiz. Şu an 2 bin 500 öğrenci var ve bu sayı 4 yılda 5 bin olacak. İkinci üniversite binasını Hereke'ye üçüncüyü de İlimtepe'ye kazandıracağız" dedi.Gençlerin fikirleri, önerileri ve düşüncelerini önemsediklerini belirten Baran, "Geleceğin Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz. Ama ne olursa olsun idealist olun, amacınız ve gayeniz olsun. Vatana hizmeti kendinize bir sevda bilin. Ben, 1979'da daha lise birinci sınıf öğrencisiyken siyasetin içine girdim. Sonra çeşitli kademelerde hizmetlerde bulundum. 2004 yılında aday adayı oldum, ama olmadı. 2014'te tekrar aday oldum ve başkan seçildim. Bir defa olmadı diye yılmayacağız. Sizlere daha yaşanabilir bir Körfez'i nasıl bırakırız bunun için çalışıyoruz. Geleceğimiz sizler olacaksınız. Kendinizi iyi yetiştirin, idealist olun. Hedefi olmayan kendini harap eder. Bir aşkı, heyecanı olmayan mutlaka çok şey kaybettiğini zaman içerisinde görecektir" diye konuştu.Başkan İsmail Baran daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı ve öğrencilere hediye takdim etti. - KOCAELİ