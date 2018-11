Başkan Baran Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor

22 Kasım 2018 Perşembe 14:36



22 Kasım 2018 Perşembe 14:36

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yeniyalı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yeniyalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafları iş yerlerinde ziyaret eden Başkan İsmail Baran, vatandaşlarla çay içti, sohbet etti. Onlardan gelen talepleri tek tek kendisi not alan ve müdürlere ileten Başkan İsmail Baran, daha sonra Yeniyalı Mahalle Muhtarı olan aynı zamanda Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar'ı ziyaret etti. Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Yusuf Yanar, "Başka Körfez yok. En büyük hizmetlerin burada olmasını istiyoruz. Yaptığınız çalışmalardan dolayı gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz" dedi.Öte yandan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Cemevi'ne ziyarette bulundu. Başkan Durmuş Yıldırım tarafından karşılanan Başkan İsmail Baran, vatandaşlarla tek tek selamlaştı, sohbet etti. Vakıf Başkanı Durmuş Yıldırım, Başkan İsmail Baran'a yapılan desteklerden dolayı teşekkür etti. "Her zaman yanımızda oldunuz" diyen Yıldırım, "Sizler için önemli bir süreç başladı. Sizler bugüne kadar yanımızda oldunuz. Gönlümüz sizi tekrar başkan görmek" diye konuştu.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Yıldırım'a güzel dileklerinden dolayı teşekkür ederek, "Körfez'de, Kocaeli'de ve Türkiye'de bu güzel kardeşliğin sonsuza kadar sürmesi için bizler gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Bizler her zaman bir olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Aynı gönül coğrafyasındayız. Yaptığınız çalışmaları da yakından takip ediyorum. Günümüzde Allah Resulü'nün emrine göre; Ehlibeyt sevgisiyle öğrettiklerini halkımıza anlatmak en güzel faaliyetlerinizdendir. Sizleri yürekten tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ