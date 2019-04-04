Başkan Barcin Dürüstlük Sözü Verdi

Kaynak: İHA

31-Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler seçimi sonrası yeniden Manyas Belediye Başkanlığına seçilen Tancan Barcin yaptığı açıklamada dürüstlük sözü verdi.Pazar günü yapılan yerel seçim sonrası en yakın rakibi Cumhur ittifakı adayı İbrahim Koman'ı 482 oy farkla geçerek yeniden Belediye Başkanı seçilen Milli ittifakın adayı CHP'li Tancan Barcin yaptığı açıklamada Manyas'lı seçmenlere kendisine gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti. Barcin yaptığı açıklamada önceki dönemde olduğu gibi bundan sonrada dürüst olmaya devam edeceğini ve yine kimseyi ayırmayacağını söyledi.Tancan Barcin açıklamasında "Kavgasız, gürültüsüz bir seçim geçirdik, yapacağımız büyük projelerden halkımızın onayı olmadan hiç birini yapmayacağım, birlikte karar vereceğiz. Tabi bu işin kaybedenleri de var, belediyeden geçinmekte olan, geçinmeye çalışan asalaklar var, onlar için kayıp ama Manyas için kazanç olduğuma inanıyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR