Başkan Başer: Meslek Yüksekokulu Yeni Yılda Açılacak

Kütahya
'nın Çavdarhisar
ilçesine (DPÜ) Meslek Yüksekokulu açılmasının YÖK tarafından onaylanmasının ardından öğretim görevlisi talebine cevap beklendiği bildirildi.
İlçe ekonomisi için çok önemli bir konuyu görüştüklerini belirten Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer
, "Göreve geldiğim ilk günden bu güne kadar, binlerce yıllık tarihiyle medeniyetler kenti olan ilçemize, Meslek Yüksekokulu kazandırmak için yaptığımız çalışmalarımız nihayet neticeleniyor. Dumlupınar Üniversitesi
Turizm Rehberliği Meslek Yüksekokulu 2019 yılında faaliyete geçmesi için öğretim görevlisi talebinde bulunuldu. Bu konuyu sayın Kaymakamımız Furkan Berber ile birlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören
'i ziyaret ederek görüştük. İnşallah bu sorunu kısa sürede çözüme kavuşturup ilçemize çok önemli bir kazanım sağlamış olacağız" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Halil Başer,Çavdarhisar,Kütahya
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:04