Haberler » Güncel » Başkan başlattığı, çığ gibi büyüdü - Haber

Başkan başlattığı, çığ gibi büyüdü

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in sosyal medyada başlattığı "Sivasspor maçına 58 bilet benden" kampanyası çığ gibi büyüdü.

25.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:11 Başkan başlattığı, çığ gibi büyüdü
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in sosyal medyada başlattığı " maçına 58 bilet benden" kampanyası çığ gibi büyüdü.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şampiyonluğun en güçlü adayı Sivasspor'a destek vermek için sosyal medya hesabı üzerinden, "Sivasspor maçına 58 bilet benden" sloganı kampanya başlattı. Sivas'ın plaka kodunu esas alarak başlattığı kampanyasında Sivas Valisi Salih Ayhan'ı etiketledi. Bunun üzerine Ayhan'da 58 bilet desteği ile kampanyaya dahil oldu. Ayhan'da Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'yu etiketledi. Uğurlu da kampanyaya dahil olurken zincirleme destek çığ gibi büyüdü. Kısa sürede etiketlenen kişiler kampanyaya destek vererek yeni kişiler etiketledi. Sivas Ticaret Odası eski başkanı, iş adamı Osman Yıldırım ise kampanyaya 558 biletle destek verdi.

"Çok ciddi bir ilgi oldu"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, "16 maçlık periyoda baktığımız zaman Sivasspor'un en fazla ihtiyacı olan hususlardan bir tanesi 12'inci oyuncumuzun daha aktif ve etkili olmasıdır. Bunun içinde sağolsun belediye başkanımız bir başlangıç yaptı, bizde bunun devamlılığını sağladık. Çok ciddi bir ilgi oldu. Şunu gördük ki bu hafta Sivasspor- Göztepe müsabakasında tribünler kapalı gişe olacak gibi görünüyor. Her maç 3- 4 bin öğrenci ile biz giriyoruz. 10 Bine yakın kombinemiz var, 13 Bin kişi hazır elde var. Üzerine 10 Bin kişi koyduğumuz takdirde Sivasspor'un bu durumunu anlamlı hale getirecek bir atmosfer olacağına ben inanmaktayım. Şehirde inanmışlık var, birliktelik oluşmaya başladı" dedi. - SİVAS

Hilmi Bilgin, Sivasspor, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08   Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama: 1 yaralı - Haber
12:08   Ulaş'ta "Dumansız Hava Sahası" denetimi - Haber
12:08   Müşterilerin kitap okuyarak sıra beklediği fırın - Haber
12:07   Kayseri'de kar ulaşımı aksattı - Haber
12:07   Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor (3) - Haber
11:55   Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:10:12